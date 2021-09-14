新北市板橋區長壽街與長壽一街之間一大片雜草叢生又廢棄物堆疊的荒廢國有地化身埔墘新綠地。（板橋區公所提供）

新北市板橋區長壽街與長壽一街之間有一大片雜草叢生又廢棄物堆疊的荒廢國有地，因原本通行步道狹小泥濘，入夜後又昏暗，深深困擾附近民眾並影響當地居民居住品質多年，經由市府及區公所共同辦理「新北美樂地專案」並於今年8月底完工，重新打造休憩步道及綠地空間，在中秋節之前送給在地民眾一個盼望多年舒適休憩空間。

市府為活化閒置荒廢國有土地之再利用，積極推動「新北美樂地專案」改善整體居住環境品質，透過市府及公所合作，將寸土寸金的板橋長壽街與長壽一街一帶的廢棄磚瓦地重新整理，巧妙地運用原有地貌，以土方平衡的手法呈現草坡地形，增加整體設計的自然與韻律感，更鋪設全新步道讓居民通行更加便利。

新北市板橋區長壽街與長壽一街之間一大片雜草叢生又廢棄物堆疊的荒廢國有地化身埔墘新綠地。（板橋區公所提供）

另外設置歐式藝術感風格的庭園景觀燈具，讓夜間的綠地景觀呈現不同的氛圍，更提供休憩座椅讓附近散步的居民，有稍作休息閒聊的地方；改善後的綠地不僅美化了在地景觀，更提升生活環境的品質，並提供民眾便捷安全之行徑空間。

板橋區長范姜坤火表示，原本三民路二段側的居民，若要到長壽街需由南北兩側繞道而行，若通行原本荒廢的國有地則有安全上的疑慮多所不便，再加上板橋區人口密集，綠地空間實屬有限。

這次公所配合市府美樂地專案，順勢將這片荒廢的磚瓦地重新整理，不只清除垃圾雜物，也讓荒地改頭換面，總計活化再造面積約1500平方公尺，植草面積約1200平方公尺，設置步道面積約300平方公尺，不但提供舒適的環境及散步活動的空間，學生更可直接藉由步道通學至附近光復高中及國小通行，一舉解決髒亂及通學不便的問題。