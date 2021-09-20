中秋連假，許多遊客來到竹南假日之森海濱玩浪。（謝明俊攝）

中秋連假，許多爸媽帶著小朋友來到竹南假日之森海濱玩浪。（謝明俊攝）

中秋連假，許多遊客來到竹南假日之森海濱玩浪，毛小孩也興奮地在浪裡奔騰。（謝明俊攝）

在竹南頭份科技公司工作的菲籍移工，利用難得的連假到假日之森聚會。（謝明俊攝）

竹南假日之森已為中部地區重要海上運動專區。（謝明俊攝）

竹南假日之森也適合自行車遊覽。（謝明俊攝）

中秋節連續4天假期，苗栗縣政府歡迎民眾抓住夏日尾巴，到竹南假日之森海濱戲浪，尤其是竹南、頭份科技公司菲籍移工，超過千人來此歡度秋節，使得假日之森出現許久不見的戲浪人潮，竹南鎮長方進興特地抽空前往關心環境清潔，提供所有民眾最舒適潔淨的休憩環境。

夏日即將結束，乘著中秋節連續假期，縣府文觀局特地邀請西部地區民眾，前來苗栗縣慢魚休憩重鎮─竹南假日之森海濱，抓住今年夏天最後尾巴，到假日之森「衝一波」！可以免除前往墾丁或是宜蘭塞車之苦，讓全家可以輕鬆享受踏浪趣味。

文觀局指出，疫情降級解封後，竹南假日之森逐漸恢人氣，包括體驗SUP立式划槳、Land SUP陸地衝浪水上活動，盡情玩樂體力耗盡後，還可前往龍鳳漁港享受各式鮮美海鮮。。

假日之森在許多衝浪玩家的全力推動下，已經成為西岸中部地區重要海域運動據點，包括台中、新竹等的地的玩家都喜觀前來飆浪，更是風箏衝浪玩家的絕佳勝地。現場由專業教練帶領初學者的水上遊憩課程，從開始下浪吃水、站穩浪板到翻覆，都是水上活動最難忘的回憶。

而假日之森內「海洋青年創業基地」更集合海洋教育、藝術創作、海上休閒等活動。周圍設有更衣室、沖腳區及衝浪店提供沙板、SUP立式划槳、Land SUP陸地衝浪等課程及衝浪板租借等服務。玩完刺激的水上活動，周圍有異國風味餐酒館提供微醺飲品及開胃美食。

此外，由竹南龍鳳港往南，一路涵蓋了3個濱海森林遊憩區，分別為假日之森、親子之森及長青之森，以步道、自行車道方式串接而成。民眾除了海域活動外，也可以騎乘自行車方式串覽眾多景點，

中秋連假，假日之森出現許多未見的遊玩人潮，尤其是在竹南、頭份工作的菲籍移工，更是利用難得的休假，結伴到假日之森休憩解乏，假日前3天湧進超過萬人，讓美麗的沙灘發揮大眾休憩功能。