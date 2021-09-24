女生睡到日上三竿才起，可能影響到婚姻？一名女網友透露，假日她都會睡到下午才起床，但卻老是被媽媽罵，甚至還批評她若不改掉，人生肯定會失敗，而且未來若結婚也有可能導致婚姻失敗，讓對婚姻生活充滿幻想的原PO嚇歪，也忍不住擔心難道媽媽說得是真的。貼文引起網友討論，多數人都力挺原PO說，媽媽那是老舊思想，現代人平日拚工作，周末休息久一點沒錯，只有夫妻間有協調好，根本沒有差。

一名女網友在Dcard上發文表示，她在假日都會睡到自然醒，通常是在11點半以後至下午3點前醒過來，但平日或假日若要加班、出去玩，或有其他特殊的情況，不論要她多早起都沒有問題，她幾乎沒有睡過頭的經驗。而她以前在家裡睡到自然醒，總會被媽媽罵，因為媽媽認為超過9點還不起床很懶惰，讓人感覺生活不規律。

女網友指出，媽媽甚至還警告她，如果不改掉這個睡懶覺的壞習慣，未來的人生鐵定樣樣都失敗，不但有可能沒錢、沒地位，還會危害身體健康。針對媽媽的批評，她多是抱持著聽聽就好，偶爾對方說得太過了，她會回嘴幾句，但她認為假日睡到中午才起床能讓她心情愉快，因為會覺得今天很清閒，不用被時間追著跑。

女網友透露，沒想到這次連假回家，她又不小心睡到自然醒，而媽媽這次異常嚴肅的告訴她「你若沒有要結婚我不會管你，但你以後想結婚，這樣睡到中午的行為，絕對會害你婚姻失敗。每個男生都希望醒來家裡都掃乾淨了、早餐放桌上。如果老公醒來看到你還在睡，久了一定會離婚 ，萬一還有公婆，還會被說家教不好」。

女網友表示，她曾和前任同居一年，並沒有發生媽媽口中的問題，兩人假日都一起睡到自然醒，再去吃早午餐，家事的部分就等到下午或晚上再做，但被媽媽這麼一說，她忍不住擔憂前任會不會是特例或一切都是婚前假象，因為她很嚮往婚姻生活，因此很好奇大家結婚後是偏向哪一種狀況，到底女生睡到中午才起床會不會有影響？

貼文引起網友討論，不少人認為只要夫妻的生活步調可以配合就好，原PO媽媽的說法感覺是老一輩的思想，早上起來打掃家裡、準備早餐男生也可以做啊！現代人平日上班壓力大，周末紓壓一下還好吧！「兩個人的相處彼此講好就好了，我老公就不在意阿，又不是沒在上班，上班休假睡到自然醒很正常吧」、「另一半沒差就沒差吧！有些人平日工作壓力大，假日會用來補眠，我自己覺得還好」。