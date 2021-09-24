實體五倍券明天開放預約，不少民眾摩拳擦掌想著要怎麼花，但有一名網友分享自己的悲慘故事，與初戀男友在一起，近日發現自己懷孕，對方變心還說沒錢，竟然告訴她等領到五倍券後會給她，補貼墮胎的費用，讓不少網友傻眼直呼，男友發言直接刷新三觀，這實在太扯了，用五倍券讓女友墮胎，到底有多窮？

一名女網友昨在Dcard上發文表示，最近她發現自己意外懷孕，且已經2個月了，但男友卻喜歡上別人，加上沒有錢，因此竟然告訴她，等領到五倍券後會全數給她，就當作是墮胎的費用，讓原PO聽了大傻眼，忍不住感嘆道「X，第一次談戀愛就遇到這種事」。

不少網友也看呆直呼，「用五倍券墮胎？這什麼天大的笑話，我的天」、「傻眼！誰稀罕他那5千塊，祝福妳順利，保重身體」、「差點笑死，用五倍券墮胎是有多窮？保險套很難買」、「簡直刷新三觀」、「從不知道五倍券能這樣用」、「拿五倍券讓女友墮胎，就跟拿折價券送人家禮物一樣」、「真的太扯了」。

許多網友認為原PO男友的行為真的很渣，竟然想到要拿五倍券來補償墮胎的費用，但5千元根本就不夠好嗎？由於整件事情實在很扯、很離奇，因此也有網友質疑這篇文章的真實性，但也很希望這篇是創作文，要不然原PO實在太慘了。