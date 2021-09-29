藝人大S（徐熙媛）和汪小菲6月初鬧婚變，10年婚姻岌岌可危，後來家人表示只是夫妻吵架，兩人婚姻狀況成為關注焦點，近日汪小菲開直播，意外透露目前人在台灣，也難得提到與大S的近況。

汪小菲日前在抖音開直播，表示自己已經抵達台灣，目前在自家酒店隔離，有網友就留言詢問「大S為什麼不回北京？」他則沒正面回應，只透露自己最近有空，並稱公司有20家新餐廳正在整修或設計之中，工作正好不忙，便來看看孩子們，也說這是自己今年第4次隔離了。

汪小菲日前開直播，透露目前人在台灣隔離。（圖／翻攝自微博）

看到許多人仍好奇他和大S的狀況，汪小菲則回應：「我們很好，大家不用瞎操心，上次的事純屬誤會」，婚變風波似乎已經解除。

大S今年6月無預警單方面宣布與汪小菲離婚，男方卻稱不知情，據說吵架導火線是與汪小菲在微博的兩岸政治言論有關，隨後大S家人緩頰稱只是吵架，婆婆張蘭也在直播表示「兒子好著呢，媳婦也好著呢，全家都好著呢」，希望大眾給夫妻倆空間，並喊話謠言止於智者。