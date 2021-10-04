港股開市 中國恆大、恆大物業無預警停牌 10:292021/10/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陷入財務危機的中國房地產巨擘恆大集團今天在香港股市無預警停牌（暫停交易）。 路透社報導，根據香港聯交所，中國恆大及恆大物業今天無預警停牌，目前未透露原因。 恆大上週在中國十一長假期間前於9月30日公告，對9月分到期的投資產品，旗下恆大金融財富管理（深圳）公司已於當天完成首期10%的兌付，相關款項已經發放到相應投資人帳戶。 法新社提到，恆大巨額債務纏身，岌岌可危，今年以來股價跌幅高達約80%。 航空雙雄大漲 台股早盤一度反彈百點 六大壽險前9月獲利 再攀高峰 #恆大 #無預警 #中國 #恆大物業 #9月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國恒大、恒大物業停牌 地方政府清理恒大資產、確保交房 09:542021/10/04 兩岸 大陸限電 考驗台PCB廠軟實力 04:102021/10/04 證券．權證 大啖GaN、SiC商機 尼克森 出貨水漲船高 04:102021/10/04 證券．權證 想婚大不易 一天出場兩次 04:102021/10/04 財經焦點 1分鐘讀財經》面板Q3崩跌超預期 廠商2位數減產救市 08:282021/10/04 財經 森林農場 砸錢大翻新迎客 04:102021/10/04 產業．科技 15檔法人逆勢買 進場撿便宜 04:102021/10/04 證券．權證 市調機構9月報價過低 面板廠怒 部分尺寸出現逾15％跌幅 04:102021/10/04 產業．科技 剩15天…美政府倒債死期快了 手上有這種股票恐爆人踩人 08:252021/10/04 財經 打破壁壘 支付寶開放銀聯雲閃付 04:102021/10/04 產業財經 祥碩攻高速傳輸IC 明年看旺 04:102021/10/04 證券．權證 國際熱門新聞 必須被認識的太陽能板「陰暗面」 - 國際 拯救床上軟趴趴 減緩動脈硬化 研究認證的飲食法 - 國際 大陸拿立陶宛沒轍？ 國家利益：北京經濟脅迫有致命缺陷 - 國際 「潘朵拉文件」大爆1190萬文件 揭35元首政要如何藏富境外 - 國際 - 中央社 打完疫苗仍要戴口罩 美研究曝變種新冠驚人傳播力 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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