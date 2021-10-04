陷入財務危機的中國房地產巨擘恆大集團今天在香港股市無預警停牌（暫停交易）。

路透社報導，根據香港聯交所，中國恆大及恆大物業今天無預警停牌，目前未透露原因。

恆大上週在中國十一長假期間前於9月30日公告，對9月分到期的投資產品，旗下恆大金融財富管理（深圳）公司已於當天完成首期10%的兌付，相關款項已經發放到相應投資人帳戶。

法新社提到，恆大巨額債務纏身，岌岌可危，今年以來股價跌幅高達約80%。