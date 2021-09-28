大陸女星蓋麗麗在90年代紅極一時，外形亮麗、演技精湛，人氣可說是頂流，未料21年前因拍了一場哺乳戲，讓她事業開始走下坡，甚至被罵到退出演藝圈，現幾乎銷聲匿跡。

蓋麗麗從小學習舞蹈，1984年在因緣際會下被相中拍電影，以《瀚海潮》為出道作品，踏入演藝圈後，陸續參演了《圍城》、《大酒店》、《愛你沒商量》等電影，還曾憑《斷喉劍》提名「百花獎」最佳女主角。

直到2000年，蓋麗麗接下電視劇《完全婚姻手冊》，該戲分為3部分，她主演第一部，當時戲中有一幕哺乳的鏡頭，很多人建議她用替身或借位，可蓋麗麗為了真實效果，她決定親自上陣，並當眾直接拉下衣服餵奶。

劇照流出後，雖然有人認為哺乳畫面是母愛的偉大，挺她是為藝術犧牲，可在思想相對保守的年代，蓋麗麗仍受到許多抨擊，不少人批她不顧形象，蓋麗麗幾乎被迫退出演藝圈，網上甚至接連流傳她被包養、吸毒等謠言，她也曾出面澄清「我的生活其實很平淡，也很平靜。」

蓋麗麗演藝事業被中斷後，已結婚組成家庭回歸平淡，後來也鮮少公開露面，且沒使用社交媒體，令許多影迷深感可惜。