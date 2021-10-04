義大利首都羅馬民眾今天投票，要在號稱世上最髒亂城市之一的羅馬選出新市長。這位市長將接下處理殘破公共運輸、災難性垃圾問題等讓人卻步的工作。

從「永恆之城」羅馬，到米蘭、那不勒斯（Naples）、波隆那（Bologna），義大利地方選舉被視為2023年大選前哨戰，受到各界密切關注。

但在英國雜誌Time Out上月排名為全球最髒亂城市之一的羅馬，居民更關心的是運輸、水患、垃圾與路面坑洞等長年夢魘。

因為垃圾管理太差，住宅區常可看到野豬被堆積如山的垃圾吸引而來，大搖大擺地逛大街。

在風景如畫的特拉斯特維雷（Trastevere），垃圾桶常滿到地面上來，外出遛狗的60歲婦人希爾偉斯特羅（Tiziana De Silvestro）表示，問題的根源是半夜放置在酒吧和餐廳外頭的垃圾，「現在這座城市到處都是動物、烏鴉、海鷗，更別提老鼠和蟑螂了」。

羅馬現任市長拉吉（Virginia Raggi）因掃蕩惡名昭彰的黑手黨卡薩莫尼卡（Casamonica）家族備受稱許，但她放羊吃草、出動蜜蜂抗污染計畫為人訕笑，兒童遊戲區旁腐爛的垃圾堆積如山，大熱天裡公車會突然自燃，放任四處野草叢生，都可能讓她付出慘痛代價。

根據選前最後公布的民調，拜左派分裂之賜，右翼聯盟推出的候選人米凱提（Nicola Michetti）可能囊括最多選票，但預料票數無法超過5成，得進入兩週後的決選。而民調指出，他可能在第2輪敗給民主黨（Democratic Party）的前經濟部長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）。

55歲的律師米凱提警告：「今天我們有海鷗和野豬，明天就可能有霍亂。」