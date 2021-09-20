有如寶可夢隔空抓寶的情節，今年關渡藝術節玩創意，觀眾打開手機，掃描特定條碼，音樂家馬水龍、舞蹈家林懷民等人的大型人偶身影，就出現在眼前，陪觀眾喝下午茶或漫遊校園，逛完一圈，順道理解校園歷史，有如走了一趟虛擬博物館。

藝術總監何曉玫表示，疫情間刺激創作思考，而必須保持安全防疫距離的現下時局，也讓藝術表演更加走出劇場空間，這次打造師長前輩們的虛擬化身，創作靈感是來自1991年當時學校從蘆洲搬到現在的關渡，當時的遊行隊伍就有這「藝院八仙」大型人偶，包括鮑幼玉、賴聲川、馬水龍、林懷民、黎志文、姚一葦、邱坤良及汪其楣。

何曉玫表示，透過科技可以穿越時空，「很多人沒機會看見前校長鮑幼玉本人，但在手機裡，鮑校長感覺很親近，30年前的大型人偶和現在的時空背景結合在一起，也會有特別魔幻的感受。」

此外，由於何曉玫的專業領域是舞蹈，她表示，這是一個全新的年代，表演者的不再只有在劇院裡，和科技、影像的結合，讓舞蹈有了更多可能，「這次有《舞蹈GPS》，舞者就在戶外空間表演，像是荷花池、廣場，和地景空間對話。」

何曉玫認為，舞蹈的初衷在於和生活、身體與生命有關，「更應該走出劇場，和戶外空間親近，對觀眾而言，行走在校園裡，能隨機遇見舞蹈。」

何曉玫表示，如此一來，觀眾就像走在博物館裡，「這個博物館沒有被框住，而是一個日常生活空間裡，這是疫情帶給我們的靈感。」關渡藝術節將於10月2日至11月28日登場。