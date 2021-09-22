台北市校園BNT疫苗開打，由聯合醫院忠孝院區、仁愛院區及宏恩醫院醫護團隊，進駐芳和實中、和平高中、育成高中、復興高中、私立東方工商及北科大五專部共6所校園做疫苗施打，北市教育局表示，原定施打人數為4623人、實際施打人數4461人、實際施打率96.5％。

北市教育局指出，施打後發生不適學生人數有48人，占比為1％，共計648名學生施打完疫苗後請疫苗假，接近1成5；殘劑有2劑，1劑依本局殘劑施打原則為校內教師做疫苗接種，另一劑因校內無人施打，由醫院帶回。