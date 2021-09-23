新竹縣23日首度為湖口高中、義民高中、忠信學校、東泰高中、亞太美國學校等5校、4400名學生施打BNT疫苗，全縣47所學校共計2萬5700多人有意願施打，將從高中、五專、國中依序接種，首日接種疫苗秩序良好，尚未傳出有不良反應。

今天由大安、東元醫院及竹東、新豐、湖口衛生所醫護人員，前往5所高中為學生接種疫苗，教育處指出，校園BNT疫苗今起開始至10月6日，47所學校將由縣內15家醫療機構入校服務，首日接種狀況良好，校方也依據報到、填寫資料、評估、看診、注射、留觀等分區布置。

新竹縣長楊文科提醒民眾，接種疫苗前要吃飽、睡足、放鬆心情，避免空腹、脫水接種，如果身體不適，建議等穩定後再接種疫苗。新竹縣衛生局也提醒，接種部位可能疼痛、噁心，其他反應包含疲倦、疼痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、噁心等，會於數日內消失，一般48小時後緩解，也有可能發燒，在接種BNT的28天內，學生若有心悸、胸悶、運動耐受不良、暈厥等反應，務必立刻就醫。

新竹縣23日零確診，至22日止，縣內75歲以上長者接種第2劑AZ已有6000多人，中央預約平台第8輪累計6800人完成接種，第9輪22日中午截止預約，共有30822人完成預約，其中BNT共有20460人、高端10362人，預計25日至10月2日開打，全縣設置65個接種站，方便民眾就近接種。