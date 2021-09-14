前美國總統川普在接受福斯新聞(Fox News)的專訪時提到，美國已經別無選擇，只能再次競選總統。

在接受福斯數位台(Fox News Digital)的專訪提到阿富汗撤軍，這位前總統對拜登政府的表現給了差評，他說：「阿富汗撤軍的畫面，是美國歷史上最大的恥辱。」

川普說：「當你看到阿富汗發生的這些事，那些不應該的死傷，軍人們毫無理由的犠牲，我覺得毫無道理。軍人的父母們願意和我說話，但他們不想和拜登說話。

加州正在進行罷免民主黨州長，在共和黨的造勢活動中，川普支持者舉起橫幅，期望川普再選一次。(圖/美聯社)

被問及他在 2024 年可能競選白宮的計劃，他說：「我認為我們也沒有別的選擇。」

這段話暗含川普再次競選總統的打算。

川普繼續抨擊拜登「無能」，並稱他的政府「造成美國分裂。」

目前尚不清楚他何時正式宣布參選，離2024年尚早，所以他也不急於此時。

上星期六是911事件20周年，川普出席紀念活動，其間有一群執法官員問他是否有意再爭取大位，當時川普就回答說：「我想你會很高興。」