前美國總統川普在接受福斯新聞(Fox News)的專訪時提到，美國已經別無選擇，只能再次競選總統。
在接受福斯數位台(Fox News Digital)的專訪提到阿富汗撤軍，這位前總統對拜登政府的表現給了差評，他說：「阿富汗撤軍的畫面，是美國歷史上最大的恥辱。」
川普說：「當你看到阿富汗發生的這些事，那些不應該的死傷，軍人們毫無理由的犠牲，我覺得毫無道理。軍人的父母們願意和我說話，但他們不想和拜登說話。
被問及他在 2024 年可能競選白宮的計劃，他說：「我認為我們也沒有別的選擇。」
這段話暗含川普再次競選總統的打算。
川普繼續抨擊拜登「無能」，並稱他的政府「造成美國分裂。」
目前尚不清楚他何時正式宣布參選，離2024年尚早，所以他也不急於此時。
上星期六是911事件20周年，川普出席紀念活動，其間有一群執法官員問他是否有意再爭取大位，當時川普就回答說：「我想你會很高興。」
文章來源：Trump on whether he will run for president in 2024: 'I don't think we're going to have a choice'
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