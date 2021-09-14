對於美國與中國的關係在短短數年之間劇烈反轉，一向對全球局勢有旁觀者冷靜風格的德國媒體認為，中國對富裕生活的追求引發了美國去霸主地位的恐懼，只有當中國經濟的人均水準趕上美國時，才意味著新世界的正式開端。這將意味著美國霸權的終結，也是中國世紀的開啟。

《德國之聲》引述《焦點》周刊的評論《美國的恐懼：中國對富裕的追求將創造一個新世界》指出，中國對富裕的追求，正在引發美國失去霸主地位的恐懼，這兩種情緒交雜，將奠定今後很長一段時間的世界格局。

評論說，澳大利亞前總理基廷最近指出，美國的恐懼和中國的渴望是一枚硬幣的正反兩面，「中國問題在於這個巨大的國家具備了在經濟上超越美國的潛力。而在美國必勝論者眼中，僅這一點就已經是不可饒恕的罪行。」

文章稱， 1980年世界還不是現在的模樣，當時中國國民生產總值大約只有美國的1/10。中美關係的這段過去，誰是主廚，誰是雜役，可說是一目了然。但現在這種關係已經發生了根本性的變化，而當美國的恐懼和中國的渴望成為現實時，世界就大不同了。到了2020年，世界發展成另一副模樣：中國達到了美國的70%水準，兩國之間緊張程度也隨之上升。美國總統川普下臺了，但是美國優先的政策卻還在持續。

評論最後認為，只有當中國經濟的人均水準也趕上美國時，才意味著新世界的正式開端；這將意味著美國霸權的終結、中國世紀的開啟。而這將牽涉到許多高度政治化、倫理化的問題，其中包括：中國的相對貧困，難道真的是21世紀西方安全架構的前提條件？看來白宮就是這麼認為的。假如這個問題的答案是確定的，那麼下一個問題就是：「西方是否可以、是否能夠持久地拒絕普通中國人享有西方民眾應享有的生活水準？」

《焦點》周刊是德國一家政治立場中間偏右的媒體，偏向於政治保守主義和經濟自由主義，是德國最具影響力的周刊之一，也是《明鏡》周刊最大的競爭者。首次發行在1993年1月18日，以尊重事實為宗旨，以立場中立著稱，周發行量79萬冊。