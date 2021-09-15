以色列當局今天證實，一起希臘墜機事故中的罹難者，是以色列前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）涉案受審的證人，希臘官員已展開調查。
希臘航空安全高級官員康迪里斯（Ioannis Kondylis）指出，希臘薩摩斯島（Samos Island）附近昨天發生空難，一名目擊這起事故的漁民指稱，他聽到兩次爆炸聲，但墜機原因迄今仍不明。
以色列外交部已確認，罹難者是以色列夫妻海姆．吉隆（Haim Giron）及艾絲特，吉隆（Esther Giron），兩人都是69歲，來自特拉維夫，搭乘賽斯納182型（Cessna 182）單發動機飛機失事。
以色列檢察官辦公室告訴法新社，海姆，吉隆是前通訊部副主任，原定為涉及尼坦雅胡的審判作證。在多項指控中，尼坦雅胡被控在監管上對媒體大亨提供恩惠，以換取有利報導。
尼坦雅胡被控與一家電信公司協議，以提供對該公司有利的政策，換取正面報導，吉隆原定要為這些指控作證。
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