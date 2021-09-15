千呼萬喚!蘋果(Apple)舉辦新品發表會，發表iPhone 13系列、iPad、iPad mini 以及Apple Watch Series 7，其中最受關注、討論度最高得莫過於iPhone 13系列的四款智慧型手機，亮點包括「瀏海」縮水、「電影級模式」等，還有就是iPhone 13 Pro推出最新1TB儲存空間以及新色天峰藍色，由於容量加大到1TB，故售價也上看54,400元，號稱以上最貴iPhone，預計9月17日預訂，9月24日開賣。

蘋果本次發表iPhone 13系列，一口氣端出4款新機，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。 iPhone 13 mini與iPhone 13分別採用5.4、6.1吋超Retina XDR顯示器，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則分別採用6.4、6.7吋超Retina XDR顯示器，值得一提得是，由於iPhone 13系列將原深感測相機模組縮小20%，讓「瀏海」縮水、提升顯示面積。

iPhone 13系列內建A15仿生晶片，全新6核心CPU配備2個效能核心與4個節能核心，並具備全新4核心GPU與全新16核心神經網路引擎；由於處理器進化搭配更省電的面板，加上電池容量提升，iPhone 13 mini續航力比iPhone 12 mini多1.5小時，iPhone 13更是比iPhone 12提升2.5小時。

除此之外，本次iPhone 13首次導入了支援杜比視界HDR拍攝的「電影級模式」，只要開始錄影就會自動將焦點放在拍攝主體上。

銷售資訊方面，iPhone 13系列將於台北時間9月17日晚上8點開始預訂，9月24日開始發售。iPhone 13、iPhone 13 mini提供128、256、512GB三種儲存空間，iPhone 13 mini售價為22,900元、26,400元、33,400 元，iPhone 13則是25,900元、29,400元、36,400元。iPhone 13 Pro提供128、256、512GB與最新的1TB四種儲存空間，除以往的銀、金、石墨色外，更祭出新色天峰藍色， iPhone 13 Pro售價為32,900元、36,400元、43,400元、50,400元，iPhone 13 Pro Max為36,900元、40,400元、47,400元、54,400元。