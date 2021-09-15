輝瑞公司董事長兼執行長Albert Bourla周二表示，輝瑞預計最早在10月底發布6個月至5歲兒童接種其新冠疫苗的臨床試驗數據，而5至11歲兒童接種新冠疫苖的數據將更早發布，可能在本月底以前就能準備好提交給美國食藥管理局（FDA）。

Bourla在Research!America舉辦的「2021年全國健康研究論壇」接受訪問時表示：「之後，就交由FDA做決定」。

上周五FDA官員表示，他們正日以繼夜工作，以加速審查用於12歲以下兒童的新冠疫苗試驗數據。FDA疫苗主管機構主任Peter Marks上個月曾表示，只要公司提交數據，該單位將「盡速」批准針對12歲以下兒童的疫苗接種。

許多美國家長表示他們急著讓孩子接種疫苗，尤其是現在學校開學了，但Delta變種病毒正在快速傳播，讓他們非常擔心。這種高度傳染性的變種病毒已經導致美國各地的住院人數激增，這其中也包括目前還不能接種新冠疫苗的幼童。

目前輝瑞/BioNTech的新冠疫苗已經獲准打到12歲，而莫德納和嬌生疫苗目前仍僅能供成人施打。