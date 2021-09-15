嘉義縣近期獲行政院支持推動嘉義科學園區，加上原有的工業區和未來將開發的中埔公館、水上南靖工業區，發展前景看好，國內外不少廠商都有意投資，縣府今發布新聞表示，14日嘉義縣長翁章梁接待多位日商公司代表，雙方商洽談嘉義農業、能源及製造投資等事宜，希望能加速建設嘉義。

縣府發布的新聞稿內容，翁章梁昨接待三菱商事本部長苗村、伊藤忠商事董事長松井、總經理岡崎、丸紅商事部長賴英任等日本大型商社代表及國內樺晟集團董事長魏孝秦、開南大學副董事長顏志光，由相關局處針對投資環境及各項利多進行完整說明。

14日嘉義縣長翁章梁接待多位日商公司代表，雙方商洽談嘉義農業、能源及製造投資等事宜，希望能加速建設嘉義。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府指出，台日雙方交流本就熱絡，尤其疫情期間台灣捐贈日本口罩、日本捐贈台灣疫苗，善意互助循環，更顯友誼深厚。嘉義位處雲嘉南廊帶核心，充足發展的腹地讓投資機會多元化，農業、觀光、綠能、物流、精密機械、無人飛機及智慧醫療等都是優質投資標的，期望日本產業能強化資源交流投資嘉義縣，為後疫期時代超前部屬尋找商機。

14日嘉義縣長翁章梁接待多位日商公司代表，雙方商洽談嘉義農業、能源及製造投資等事宜，希望能加速建設嘉義。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁指出，嘉義轉型需穩紮穩打，固本創新逐步向前推動，因此「農工大縣」是正確方向，嘉義農業發展將科技與農業結合，往農業專業化前進，打造優質的農特產，包含來自阿里山、嘉南平原的農產，還有布袋、東石漁港的新鮮水產都深受國內外市場肯定。

尤其近年嘉縣開發大埔美及馬稠後產業園區銷售成績亮眼，相關製造業、商業服務業、綠能產業等大型投資案金額，2019年起已達843億元，顯示整體投資環境已獲產業各界認同與支持，翁章梁強調，「勇敢轉型．創新嘉義」是新嘉義發展主軸，透過這次商洽盼媒合嘉義業者、創造商機，協助更多企業來嘉義投資，購買推廣優質農產品，創造發展機會。