疫苗短缺，不斷傳出是因為要讓打過第一劑莫德納的人，第二劑混打高端；民進黨立院黨團今表示，就現在而言，仍然是屬於研究階段，民眾也不用特別驚慌，指揮中心是不是已經決定莫德納一定要配高端，其實這是不確實的，未來還有許多搭配的可行性。

民進黨立院團書記長蔡適應指出，疫苗就是要幫助人體能夠順利的度過，目前來講世界各國都遇到類似的問題，單一的疫苗沒有辦法保證到貨，也發現可能在保護率等各方面有問題，所以世界各國都在研究關於各式各樣的疫苗，找出最佳的解決方案。

他說，台大醫院所提案提案的第一劑打莫德納、第二劑打高端，也是它們研究的對象，未來混打研究應該還有其他版本，相信主要的醫學中心會陸續提出後續關於混搭的研究，研究出來後，未來會給指揮中心做相關的參考。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，這些實驗設計其實是要研究單位根據它的學養知識去判斷，再經過人體試驗、倫理試驗委員會委員會審查方可進行，黨團特別呼籲，台灣是一個言論自由，還有很多資訊非常發達的地方，很多民眾可能直接從一個不曉得什麼來源的地方就接擷取到這樣的訊息，這樣的訊息有的會引起自己或者是周遭的朋友或親友的恐慌。

她說，每天下午疫情指揮中心都會對外做說明，呼籲國人同胞能夠完全聽從指揮中心的發佈，而不是隨便把一些搞不清楚的消息來源就隨便做發布。

她表示，國內感染專家學者一再呼籲，請大家尊重專業判斷，有些訊息從國外進來，跟台灣內部不一定完全一樣，有任何問題、不解，尤其專業上的問題，請教即管家通訊軟體的澄清報導，才是最重要。