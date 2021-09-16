北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天發射兩枚飛彈，精準擊中800公里外目標，目的在於測試新的「鐵路飛彈系統」，以對威脅北韓的任何勢力進行可能的反擊。

根據報導，這兩枚飛彈飛行了800公里後，準確命中北韓東岸外海的預定目標。

韓國和日本當局昨天表示，他們偵測到北韓朝日本海一帶發射兩枚彈道飛彈。北韓幾天前才試射一枚新型遠程巡弋飛彈，分析人士說，這可能是北韓第一種具有核能力的巡弋飛彈。

就在北韓試射飛彈的同一天，南韓成功試射一枚自主研製的潛艇發射彈道飛彈（SLBM），成為第一個發展出這類系統的無核武國家。

南北韓的軍備競賽日益激烈，雙方紛紛展示威力更強大的飛彈和其他武器。

擁核國北韓接連試射飛彈，引起國際社會譴責和關注，美國說平壤當局違反了聯合國安理會的決議，並對鄰國構成威脅。

路透社報導，平壤與華府就北韓放棄核子與彈道飛彈計畫、以換取美國解除制裁的談判陷入僵局之際，北韓持續發展武器計畫之舉，平添談判的困難。

北韓中央通信社說，北韓昨天的試射行動是由今年組建的「鐵路機動飛彈團」所執行。

根據報導，北韓人民軍總參謀長、勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員朴正天（Pak Jong Chon）親赴現場指導訓練。他說：「鐵路飛彈系統是一種有效的反擊手段，能對構成威脅的部隊進行嚴厲的多方面打擊。」

北韓官方發布的照片顯示，一枚橄欖綠色的飛彈從停在山區鐵軌上的火車車頂升空，冒出一團濃煙和火焰。

南韓方面表示，這些飛彈是從北韓中部內陸平安南道陽德郡一帶發射。

北韓中央通信社報導，朴正天說，計劃在不久的將來將鐵路機動飛彈團擴大到旅級規模，並進行訓練「為實戰做好準備」。

他還說，軍方應準備為在全國不同地區部署這套系統提出戰術性規畫。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists. FAS）資深研究員孟特（Adam Mount）在推特發文說：「對於尋求提高核力量生存能力的國家來說，鐵路機動飛彈是一種相對便宜且可靠的選擇。」「俄羅斯做到了。美國也考慮過。這對北韓而言意義重大。」