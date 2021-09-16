五倍券上路在即，國民黨立委洪孟楷質疑，昨天質疑經濟部五倍券標案未完成即分裝，今天竟馬上公告，強調決標後才能執行，未決標前就不該有業務動作，這跟履行契約的廠商是「中央印製廠」還是「民間公司」並無差別。

洪孟楷表示，過去兩週來，向相關部門詢問，不是一問三不知，就是沒有正面回應，甚至有行政部門代表透露「下週會再把流程跑完」；站在民意代表的立場，當然要為民眾把關荷包，必須監督政府依法行政，即便是執政黨執意要推的政策，該依程序走完、就該走完。

洪孟楷指出，依照經濟部今日公告，在9月3日及9月11日決標，符合採購法相關法令程序；這跟履行契約的廠商是「中央印製廠」還是「民間公司」其實並無差別，去年是中央印製廠得標，今年即便仍由中央印製廠來印製，也需要法源依據及預算額度，否則想印就印、那還得了？依法行政是最基本原則，也該受到各方公開檢驗。

洪孟楷表示，網路上有似是而非的言論，説中央印刷廠印券就不用招標，但看到今天經濟部的標案公告，證明了就是需要決標後才能作業。五倍券等同國幣，是民進黨要迴避不發現金的藉口，但絕不是規避採購法的理由，該完成的程序、應當完成，才不會讓基層公務人員背上黑鍋。

洪孟楷直言，堅持不發現金要發券，就會有相關規範以及多出的成本費用，還有需要耗費的時間，這些都是不可規避的責任。側翼或是執政黨委員與其護航，不如好好檢視實際的成效為何，人民辛苦的血汗錢，不該被浪費。

洪孟楷痛批，監督行政部門依法行政是民意代表天職，招標、決標、公告都是必須完成的程序，所有施政回歸法制面，才對得起台灣民主法治精神。