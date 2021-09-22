行政院推出的振興五倍券於今(22日)早上9點開放數位綁定，各部會的加碼券登記也同時起跑，但才一開放官網立刻大當機，引爆民怨。對此，國民黨台北市議員王鴻薇認為，蘇貞昌內閣最喜歡的就是惡整人民，明明可以登記一次就解決的事，又要搞一個八大部門加碼，其中面額500的「好食券」還限量前400萬登記的民眾，想當然一定會被搶破頭，「規則根本就有很大的問題」，完全無法想像是「天才」政委設計出來的。

依照政府公告期程，數位五倍券的綁定期間為9/22至明年4/30。惟，今年一旦做了個人的數位綁定後就無法再修改，不像去年三倍券可以反悔變更。為提高數位五倍券的使用效益，今年提供共同綁定的功能，共同綁定期間為9/22-10/1，透過共同綁定可以幫家裡的長輩或小孩一起綁定數位五倍券，除了可以節省民眾個別申請所需花費的時間，前400萬完成數位綁訂的民眾(含共同綁定人)並可額外獲得500元好食券。數位共同綁定後，民眾若要更改，可於9/22-10/6選擇退出共同綁定，超過10/6中午12點後就無法再變更。

但綁定數位券系統今上午開放後，卻出現大當機的狀況，這也讓王鴻薇氣的再臉書PO文痛批，蘇內閣最喜歡的就是惡整人民，明明可以登記一次就解決的事，又要搞一個八大部門加碼，其中面額500的「好食券」還限量前400萬登記的民眾，想當然一定會被搶破頭，規則根本就有很大的問題，完全無法想像是「天才」政委設計出來的。

王鴻薇感嘆，台灣人民真的很悲哀，疫苗要搶、紓困要搶、上一次三倍券要排隊領、這次五倍券又要搶。本來簡單的事情，蔡政府偏偏就要發揮「創意」把它變複雜，三不五時就要推出新關卡給民眾闖關。