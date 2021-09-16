支持莫德納混打高端？林右昌這麼說 14:462021/09/16 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌。（基市府提供╱張穎齊基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣打第1劑莫德納疫苗約154萬人，因莫德納短缺，成「莫德納孤兒」，台大醫院醫師正進行莫德納混打高端臨床試驗，指揮中心指揮官陳時中也坦言在試驗中。對於支持與否，基隆市長林右昌16日表示，混打的問題非常專業，基隆會依照中央專家們的指示來執行。 林右昌認為，應尊重醫學或者醫療專家的建議，他不方便評論，但基隆會依照中央及專家們的指示，在地方落實；另外基隆疫苗施打率已52％，在全國名列前茅。 莫德納將混打高端？民進黨團急喊 「不一定」：研究階段 莫德納混打高端可行？他提3點怒批：做完三期試驗再說 #專家 #基隆 #莫德納 #混打高端 #林右昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 做莫德納混打高端研究 李秉穎揭真實目的 10:102021/09/16 生活 莫德納混打高端？趙少康「終於搞懂民進黨」算計 怒嗆陳時中：門都沒有 09:022021/09/16 政治 搶救莫德納孤兒 他痛批蔡政府真在等高端 網轟：謀財害命 07:592021/09/16 政治 第二類才1700人打滿莫德納？她拿出「2個數字」嗆爆蘇貞昌 08:562021/09/16 政治 莫德納混打高端 陳其邁：相信中央會做專業判斷 12:132021/09/16 生活 趙少康批混打高端是狗急跳牆 陳時中回應了 14:492021/09/16 生活 疫苗孤兒恐慌 拒當混打白老鼠 04:102021/09/16 焦點要聞 莫德納混打高端？ 郭正亮籲陳時中勿低估政治衝擊 問這句話民進黨就倒了 00:012021/09/16 政治 彭蕙仙快評》躲也躲不掉的高端 10:202021/09/16 快評 「莫德納恐混打高端」網全怒了 他轟：民進黨要硬幹就對了 08:242021/09/16 政治 300多萬人等不到莫德納 運將怒飆蔡政府髒話 12:032021/09/16 政治 生活熱門新聞 颱風「電母」最快中秋連假生成 今明午後防大雨 - 生活 好心收留家門口的小雞 2個月後送養爆驚人身價 - 生活 桃機確診者曾到一蘭拉麵 採檢結果出爐 - 生活 桃勤女清潔員確診Delta新北足跡曝光 全在這一區 - 生活 氣象局曝中秋連假天氣 颱風最快周日生成 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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