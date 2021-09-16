台灣打第1劑莫德納疫苗約154萬人，因莫德納短缺，成「莫德納孤兒」，台大醫院醫師正進行莫德納混打高端臨床試驗，指揮中心指揮官陳時中也坦言在試驗中。對於支持與否，基隆市長林右昌16日表示，混打的問題非常專業，基隆會依照中央專家們的指示來執行。

林右昌認為，應尊重醫學或者醫療專家的建議，他不方便評論，但基隆會依照中央及專家們的指示，在地方落實；另外基隆疫苗施打率已52％，在全國名列前茅。