一年一度教師節即將來，基隆市長林右昌今日下午在長榮彭園會館主持教師節表揚大會，他提及，教育場域近年不斷進步，許多課程設計獲全國表揚，有這些豐碩成果都要感謝教師們的辛勞。

林右昌致詞時指出，他自上任後，一直強調要提供基隆孩子更好的教育環境，這6年多來基隆市教育場域的進步成果，功勞屬於所有教育同仁，自己只是背後推手，他說，過程中，讓大家增加很多工作感到抱歉，趁這次頒獎典禮想向所有老師表示感謝及肯定。

林右昌提及，本市有2所幼兒園老師設計的課程獲全國表揚，證明即使資源匱乏，基隆一樣可以展現自信走出自己的路，此外，日前舉辦的燈塔教育節也吸引近2500名教師同時在線交流，印證本市已有跟全國教師們分享的成果。

今年獲師鐸獎教師是來自仁愛國小校長彭麗琦，堅持以學生為本的教育方針，幫助學生認識自己、發展潛能，在學校創新經營上，透過和夥伴的努力，獲得「閱讀磐石」、「教學卓越獎」及親子天下「創新領袖獎」。