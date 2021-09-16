觀光餐飲股再增新生力軍， 近年快速崛起的台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡，將於17日登錄興櫃（2758），參考價118元，實收資本額2.04億，2020年營業收入19.77億，毛利率53%，稅後盈餘1億5763萬，2020年EPS高達9.29元，顛覆外界認為路易莎咖啡主打「精品平價」不易獲利的印象。

路易莎咖啡創辦人兼董事長黃銘賢表示，台灣人每年喝掉約200杯咖啡，相較美、日約500杯，北歐國家約1000杯，未來仍有倍數成長的空間。為此，路易莎已規畫「黃金十年」發展藍圖，採「國內外拓點展店」、「數位升級」，以及「進軍企業咖啡用豆市場」三大策略擴大集團營運規模。

秉「不只賣咖啡，更經營生活」理念，路易莎近年深耕在地人文，發展「全方位生活門市」特色店型，免費提供無線上網、書桌及交誼空間，深受消費者歡迎，目前連鎖門市共524家（含籌備中），其中145家直營，379家加盟，並設有烘豆廠、麵包廠、烘焙廠、餐食廠及物流中心，陸續導入最現代化的智慧化供應鏈，達到快速精準的規模經濟。

為開拓市場「新藍海」，路易莎朝地方創生及校園發展拓點，並朝望體現地方人文特色的目標發揮社區營造的意義，陸續開展直營特色門市，例如台北萬華東園門市、士林門市、建成圓環門市、天母米蘭門市等，不僅成為老街嶄新的指標，帶給居民回憶的新生活聚會場所，也創造遠高於一般街邊店的營收。同時，根據會員分析，路易莎品牌年輕，40歲以下佔了7成，為了培養未來的主顧客，路易莎並陸續進駐台大、北醫大、東吳、台科大、清大等十多所大學院校，也創造超高的日營利。

為拓點海外市場，路易莎董事長黃銘賢堅持一定要採取合作發展策略，絕對不會出售代理權，並一定要在當地設置烘豆廠，俾能掌控咖啡豆的品質。路易莎目前在泰國已經擁有四家門市，其他在新加坡、馬來西亞、日本等東協國家已經完成註冊，美國等其他地區也有合作對象正在洽談中，等疫情過後，即可加快海外市場版圖的拓展。

數位策略方面，路易莎跳脫同業採取的封閉式APP系統，2018年首創虛擬黑卡，利用強大擴散性的開放式社群平台創新會員經濟，在FB推出首日就締造單日自然觸及超過300萬等空前紀錄，累積會員數近140萬，奠定路易莎在數位發展的領先地位。如今，針對疫後的數位經營策略，路易莎自創跨社群整合全球兩大社群平台FB及LINE，達到可以訂餐與支付等多功能，儼然如店家的行動POS，能即時掌握消費資訊分析，達到精準行銷，同時提供更美好的消費體驗。客人入店不用排隊，先坐下用手機點餐付款，這讓門市人員更有效率提升服務品質與營利，目前陸續在門市上線。

為擴大「Ｂ２Ｅ」市場，路易莎強強聯手異業結盟、發展企業咖啡用豆市場，近年來與台北捷運、新光集團、遠東集團、潤泰集團及安永集團等合作，經營型態包括「新光小舖」、遠傳「數位門市」、及蔦屋書店(TSUTAYA BOOKSTORE)的店中店等，也即將開設台北捷運站內門市，同時開發企業長期訂購咖啡豆，未來將有非常大的成長空間。

路易莎秉持「與更多人分享平價好咖啡」的職人精神，一條龍提供全餐飲自產自銷，有效的展店策略與加盟管理制度，及不斷創新數位經營等發揮最大綜效，因此能夠創造較高的獲利。黃銘賢更擘劃路易莎再創「黃金十年」發展藍圖。

路易莎是台灣唯一堅持手作咖啡的大型連鎖品牌，致力推廣世界頂級莊園咖啡，擁有專屬的國際級尋豆師，2020年進口精品咖啡豆達230噸，在地烘焙現煮提供超過1100萬杯精品咖啡，自2015年銷售量起飛成長達7倍，濾掛更成長超過30倍，為同業之冠，引領國人品嚐精品咖啡的風潮，更是未來成長的動能。