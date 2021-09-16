家住台中市一名陳姓男子，日前將近晚上載一名女同事，經由新社要返回豐原公司時，因為道路不熟，便開啟車上導航，卻被帶到新社偏僻產業道路旁的公墓，慘的是，當晚下雨，路面泥濘不堪，陳男越開越慌，路越開越狹窄，開到後來車子陷進泥地，動彈不得，急叩110求助警消，才脫困結束這場雨夜公墓驚魂記。

東勢警分局新社分駐所日前晚間7點多獲報，一輛車子受困在第一公墓附近的產業道路，車子輪胎陷進泥地動彈不得，由於報案駕駛人生地不熟，加上天色已晚，只打急叩110請警消協助脫困。

警方獲報後依據報案人的手機定位顯示位置，順利尋獲受困的陳姓男子與友人，經和消防隊員合力才將車輛推出泥地，人車平安脫困。新社分駐所所長藍忠明表示，山區常發生導航出包，導致駕駛受困山路的案例，呼籲民眾勿完全依賴導航系統，先做好路線規劃，或現地詢問居民較為保險，如不慎受困切勿慌張，尋找附近明顯地標景物或電桿號碼，以利警方搜尋救助。