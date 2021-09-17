太平洋高壓增強 吳德榮：中秋賞月機率高 10:012021/09/17 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局預報指出，今天各地以多雲到晴的天氣為主，中午過後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。 吳德榮提及，最新模式模擬顯示，19日至23日太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，意謂秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。 i13預購熱 中華電趁勢衝5G 中秋連假不無聊 走讀彰化田中老街、永樂商圈 #吳德榮 #高壓增強 #賞月 #模擬 #顯示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市中秋禁河濱烤肉 違者最高罰6000元 13:012021/09/16 生活 核潛艦技術輸澳 應對中國軍事崛起 04:102021/09/17 話題觀察 精品百貨周年慶 奢華好康吸貴客 04:102021/09/17 時尚消費 雲林路邊撿到小雞 疑似藍腹鷴 04:102021/09/17 地方新聞 氣象局曝中秋連假天氣 颱風最快周日生成 12:072021/09/16 生活 《經濟》政院：中秋節物資價量 嚴控供需波動 07:462021/09/16 財經 SpaceX送平民上太空 將繞地球飛3天 04:102021/09/17 話題觀察 颱風「電母」最快中秋連假生成 今明午後防大雨 08:252021/09/16 生活 防疫靠欺騙 蘇揆真敢吹 04:102021/09/17 時論廣場 安心亞擁萬寶龍 知性時尚黑 04:102021/09/17 時尚消費 明霸克露橋便道搶通 開放6時段 04:102021/09/17 地方新聞 生活熱門新聞 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 每天喝水3千CC 健身狂人腰痛到掛急診 醫一看：結石了 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 第2劑莫德納今開打 75歲以上注意 常見6QA一次看 - 生活 BNT疫苗意願今午截止 3類人快登記 9／25開打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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