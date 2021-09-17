歐股周四收漲。在瑞安航空上調長期客運量預測後，旅遊股止住連四天下跌的趨勢，也抵銷了礦業股因中國經濟放緩擔憂而出現的下跌。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.04點或0.44%，為465.95點。前一個交易日則跌到近六周低點。旅遊休閒股上漲3.4%。

歐洲最大廉航瑞安航空大漲7.9%；該公司上調長期的客運量預測。瑞安競爭對手、英國航空擁有人IAG集團以及威茲航空(Wizz Air)分別上漲3.9%和7%。

英國CMC市場首席分析師Michael Hewson表示，歐洲市場好轉，並且無視於亞洲的疲軟；在瑞安航空的宣布後，旅遊休閒股方面獲得不錯的上漲。

儘管對中國經濟的擔憂，以及中國恆大集團的債務纏身，讓亞洲股市面臨承壓；但隨著美國強勁數據，強化對該全球最大經濟體復甦的樂觀信心，歐洲股市站穩了腳步。

包括力拓集團、英美集團和必和必拓集團等礦業股下跌，拖住大盤的漲幅；主因為中國重申，計畫從儲備中釋放更多金屬，讓金屬價格下跌。

德國汽車零件供應商大陸集團(Continental)在宣布分拆其動力和傳動零件部門Vitesco之後，下跌6.2%。

公用事業股在周三下挫3%之後，周四則持平。由於能源價格太高，西班牙政府在本周稍早通過緊急措施，決定降低能源相關稅率，減少能源收入，但也引起公用事業公司獲利受衝擊的疑慮。

西班牙電力公司Endesa和能源集團Iberdrola連續第三個交易日下跌，跌到2020年以來的低價。

Paris Match新聞雜誌所有人Lagardere大漲19.5%。此前法國媒體集團威望迪(Vivendi)表示，將再次買下該公司股份，為全面的收購進行鋪路。

英國時尚品牌極度乾燥(Superdry)大漲14.9%。該公司預期2022年營收將復甦。