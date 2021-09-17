近日兩家美系外資對台積電多空論戰，一家認為整體半導體需求可能被高估，預計台積電(2330)最快第四季會發生訂單遭削減之狀況，並預料台積電第四季營收僅季增5%低於市場預期；但另一家看好晶圓代工產業需求，預期台積電未來三年實際資本支出將提高至1,080億美元，並預期晶圓代工產能供不應求態勢將延續至2023年。

偏空的美系外資示警整體半導體需求可能被高估了，指稱已看到智慧手機、電視及電腦等半導體需求轉弱，也認為LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧手機感測器庫存會有問題，預計台積電(2330)及力積電(6770)等代工廠，最快今年第四季會發生訂單被減的狀況。

美系外資指台積電兩大客戶聯發科及蘋果將分別減少7奈米、5奈米訂單，預估台積電今年第四季營收僅季增5%，低於市場預估的逾10%，也將導致第四季獲利被侵蝕，維持台積電「中立」評等，目標價580元。

另指出，馬來西亞已成為全球半導體產業鏈的重鎮，但從6月1日起，馬來西亞因疫情加劇被迫封國，目前新冠病毒仍在馬來西亞肆虐，晶片供應短缺情況將進一步惡化，英飛凌和意法半導體在當地的工廠不得不暫停部分生產，可在11月及12月有明顯改善。

偏多的美系外資看好晶圓代工產業需求，預期台積電未來三年實際資本支出將提高至1,080億美元(約合3兆元台幣)，較公司先前釋出的1,000億美元(約合2.8兆元台幣)高出8%，預測台積電2021、2022、2023年資本支出將分別達300、380與400億美元。

美系外資表示，隨著5G、人工智慧、高速運算和電動車發展，晶圓代工產能供不應求態勢料將延續至2023年，台積電可望續引導晶圓代工業漲價風潮。因海外擴張的初期投入成本更高等因素，預期台積電未來三年資本支出將上調，且將逐年刷新紀錄。

此美系外資亦調升全球晶圓廠設備需求年增率預估，預期整體市場今(2021年)、明(2022年)年年增率分別為38%和12%。