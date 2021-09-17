竹南鎮及周邊鄉鎮多所學校都在竹南鎮立游泳池上游泳課。（謝明俊攝）

疫情管制嚴重打擊國內產業，苗栗縣頭份市及竹南鎮所屬公立游泳池，就因承包廠商停業太久，限制太多，不堪虧損下提前解約閉館，導致許多縣民少了重要運動休憩場館，連多個學校的游泳課都將停擺，公所希望廠商能繼續營運，廠商畏懼疫情再起，民眾無處運動休憩，已成3輸局面。

竹南鎮立游泳池位處竹南運動公園，環境條件相當優良。（謝明俊攝）

竹南鎮立游泳池位處竹南運動公園內，是苗栗縣境內環境條件最佳的公立游泳池，採OT制由廠商自2017年起承包，廠商並斥資450萬元整建烤箱、SPA區等設施，成為苗栗縣境內設施最完備的公立游泳池，固定會員達5百多人。

竹南鎮游泳池從2017年起由廠名承包經營。（謝明俊攝）

竹南鎮立游泳池因內部腹地廣寬，加上與運動公園多項設施相結合，許多鎮民都會在打球、跑步、健走後，再到游泳池泡個SPA清潔舒爽一下身心，長輩結伴在此交友，家長陪同孩子學游泳，利用空檔還可到對面李科永圖書館充一下電，鎮內及周邊鄉鎮多所學校，都安排在此上游泳課，已成縣民重要的運動消遣據點。

竹南鎮立游泳池目前已停止運作。（謝明俊攝）

竹南鎮立游泳池廠商提前解約退場，會員民眾趕往辦理退費。（謝明俊攝）

疫情從去年開始，對游泳池業展開諸多管制，承包廠商營收最重要的學校合作案，因此喊卡，尤其到了今年，先是竹南頭份因長期乾旱展開限水，游泳池率先停業，接下來又遭遇疫情管制，游泳池從3月底就開始停業直到8月10日降級解封，業者每個月支出30萬元，入不敷出，不堪虧損下，只得與鎮公所洽談提前解約退出營運。

疫情2級管制，游泳池SPA區不准使用，嚴重影響民眾使用游泳池意願。（謝明俊攝）

頭份市立游泳池承包廠商也已提前解約退場。（謝明俊攝）

由於游泳池是鎮內重要設施，竹南鎮長方進興非常重視這個事情，不希望影響鎮民運動休閒權益，目前積極地與廠商協商尋求最佳解決方案，可以讓公所、業者及鎮民都能獲得3贏。

不獨於此，頭份市公立游泳池也因連續近2年疫情影響，導致廠商虧損累累，要求與市公所提前解約，並自9月15日起閉館歇業。市長羅雪珠正藉此機會尋求經費改建游泳池，增建新設施後，調整營運方式，只是在這段時間，苗栗縣最重要的2大都會區頭份與竹南的公立游泳池都將出現停擺的窘境。