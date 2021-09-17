大陸外交部17日發布，大陸國務委員兼外長王毅16日在塔吉克首都杜尚貝與俄羅斯外長拉夫羅夫、巴基斯坦外長庫雷希、伊朗外交部長助理穆薩維舉行阿富汗問題四國外長非正式會議。

王毅表示，在共同出席上海合作組織有關會議之際，作爲阿富汗的重要鄰國和本地區有影響力的國家，四國有必要加強溝通協作，發出一致聲音，施加積極影響，爲促進阿富汗局勢平穩過渡發揮建設性作用。

王毅指出，當前阿富汗局勢處在由亂及治的關鍵階段。阿富汗戰爭雖已結束，但阿富汗問題仍未解決。強權政治、軍事干涉和所謂「民主改造」是造成阿富汗目前局勢的根源。美國及其盟友倉促撤離，又給阿富汗帶來了新的問題。阿富汗新的政治架構尚未組建完成，民族、教派等矛盾錯綜複雜，局部衝突、民生困局等風險十分突出，未來發展存在不確定性。

王毅就下階段四國涉阿協調合作提出五點建議：

一是敦促美國切實履約擔責。四國要同更多觀點相近國家一道，敦促美深刻吸取教訓，對阿富汗重建負起主要責任，提供經濟、民生和人道主義援助，不能甩鍋推責，一走了之。

二是對阿富汗開展接觸引導。阿富汗建立起臨時政府，內外政策尚未定型。我們應在切實尊重阿富汗主權、獨立和領土完整前提下，貫徹「阿人主導，阿人所有」原則，支援阿富汗人民自主選擇發展道路，推動阿富汗最終組建廣泛包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，奉行睦鄰友好的周邊政策，尊重少數族群、婦女、兒童基本權利。

三是防範安全風險外溢。塔利班多次承諾不允許任何勢力利用阿富汗領土損害鄰國安全利益。我們期待阿富汗新政權履行承諾，同恐怖勢力劃清界限，特別是對以鄰國爲目標的恐怖勢力予以堅決打擊。

四是推動各方形成援阿合力。現在阿富汗近一半人口生活在貧困線下，1400萬人面臨糧食危機，新冠肺炎疫情形勢也被低估。中方將向阿富汗人民提供緊急人道主義物資援助和捐贈疫苗。作爲阿富汗重要鄰國，我們既要急人所急、雪中送炭，也要引導推動地區國家、國際組織共施援手，幫助阿富汗人民渡過難關。

五是助阿融入地區合作大潮。從長遠看，我們可以立足地區穩定發展大局，幫助阿富汗逐步培育自主發展和可持續發展能力，融入區域經濟合作和互聯互通網路，擺脫貧困落後，實現經濟發展。

王毅表示，地區國家對阿富汗新政權的期待，概括起來主要有三點：包容、反恐、睦鄰。只有具備這三個特徵，阿富汗才能構築長治久安的政治基礎，地區國家特別是阿富汗鄰國才能維護各自正當權益。中方願同俄羅斯、巴基斯坦、伊朗等地區國家加強協調，爲阿富汗防亂維穩、制恐止暴與和平重建，推動本地區最終實現持久和平發揮建設性作用。

與會其他各方表示，阿富汗問題的解決需要集體智慧、集體努力。作爲承受溢出影響最直接的阿鄰近國家，中俄巴伊就阿問題充分溝通十分有益。四國要共同發聲，向阿富汗人民及整個地區乃至國際社會傳遞一致的明確信號，爲阿人民將命運掌握在自己手中創造良好外部環境，促成阿構建不同民族、不同宗教的包容性政府，希望塔利班與各種形式的恐怖主義組織徹底切割，要求國際社會特別是美國及其盟國爲解決阿境內人道主義危機承擔應盡責任。

四方也表示將根據阿富汗形勢需要繼續開展四方溝通協調。