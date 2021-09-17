儘管中華隊17日在亞洲盃男排錦標賽8強複賽，最後以10比25、23比25、11比25不敵伊朗，吞下本屆亞錦賽首場敗仗，中華隊仍然憑藉複賽2勝1敗戰績，搶占F組第2位置闖進本屆亞錦賽4強，18日下午兩點將跟E組第1球隊爭奪冠軍賽門票。

上次中華隊闖進男排亞錦賽4強，是在1997年杜哈亞錦賽，當時只拿追平隊史最佳的第4名，來到今年在日本千葉進行的亞錦賽，中華隊預賽先後擊敗哈薩克、沙烏地阿拉伯與韓國闖進8強複賽，接著複賽首戰擊退巴基斯坦，提前搶到4強門票。