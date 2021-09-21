馬拉松賽事出現過不少跑錯賽道的糗事，沒想到也出現參加10公里組的跑者，意外跑到半程馬拉松的賽道並以第1名完賽的另類故事。

住在英格蘭伯明罕的亞梅德（Omar Ahmed），報名當地時間周日舉辦的大布里斯托爾路跑賽（Great Bristol Run）10公里組，但不經意地轉錯彎，偏離了原本的賽道，跑到同時進行的半程馬拉松賽道，最後他成為第1個通過終點線的跑者，以63分鐘生涯最佳完成，比下一位通過終點的跑者快了約4分鐘。

亞梅德表示，直到看到半程馬拉松的指標前，都以為自己正在10公里的路程上，「起跑時我想說自己正參加10公里組，等到跑了9公里多，我問工作人員『這是10K嗎？』他們說：『不，這是半程馬拉松。』我就稍微放慢速度，很開心創下個人生涯最佳紀錄。」

不過亞梅德沒開心多久，因為不少跑者抱怨，加上調查這個轉錯彎的過程，最終主辦單位判他失格，評斷標準是他並未報名參加半馬，技術上自然不能成為贏家。

「規矩就是規矩，所以我們得判亞梅德的冠軍無效。」主辦單位大路跑公司首席執行長佛斯特（Paul Foster）這麼說，「我們為他的表現致敬，並以菁英選手身份邀請他參加下周大曼徹斯特路跑，也歡迎他參加明年的大布里斯托爾路跑。」