今天在大聯盟場上光芒以3：2險勝馬林魚，他們早已確定在美聯東區稱霸進入季後賽，目前戰績是97勝59敗，而馬林魚則是64勝91敗，已無緣季後賽，今天兩隊上演投手戰，合計只敲出11支安打，光芒以5支安打高效拿下3分。

Wander Franco smacks a triple now and earlier extended his on-base streak to 41 games! 🔥🔥🔥



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而光芒新秀法蘭柯(Wander Franco)本場比賽搶走所有老大哥「光芒」，因為他在兩隊的比賽中繼續寫下隊史超狂紀錄，他已連41場比賽都上壘，成聯盟史上20歲以下球員第2長，也超越強尼戴蒙(Johnny Damon)2011年寫下的隊史紀錄。

今天法蘭柯總計4打數敲出2安打跑回2分，打擊率維持在高檔的.287，而能一直連續上壘，想必他近況也相當不錯，近15場比賽裡他57打數揮出19支安打、1支全壘打，貢獻7分打點，選到7次保送，打擊率是優異的.333。

這個超狂紀錄自今年7月26日就已開始，目前只差2場就能追上前球星法蘭克羅賓森(Frank Robinson)1956年寫下的連43場上壘紀錄，在10月4日大聯盟例行賽結束前他還有機會，前提他要「連續」2場，這個紀錄難度想必超乎任何人所想。

說到大前輩戴蒙，他在大聯盟生涯後期加入光芒，當年他出賽150場，582打數有152支安打、16支全壘打，貢獻73分打點，還有19次盜壘，選到51次保送，打擊率.261，攻擊指數.743，各項數據都還證明他寶刀未老，能達成40場連續上壘也不令人意外。

但因傷勢影響他隔年到印地安人數據大幅下滑，僅出賽64場，留下46安打4支全壘打和.222打擊率表現，之後從聯盟退休。而如今竟然有新秀球員能超越他在光芒的紀錄，他可能完全沒想到，法蘭柯目前以連41次上壘成功超越戴蒙獨霸史上第二，在接下來的比賽他還有機會超越羅賓森成為聯盟史上第一。