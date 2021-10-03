統一獅隊二壘手林靖凱2日繳出生涯首次單場4安的最佳成績，本季安打數破百，今天面對富邦悍將生涯百打點也「達陣」，從過去「守優於攻」的形象提升為「攻守俱佳」，但他表示自己不會多想，有機會就盡量展現，但他認為對職棒球員來說，最難的是在維持。

林靖凱去年迎來生涯首個完整球季，他開低走高，在下半季成為球隊爭冠的要角之一，最後以109場出賽、75支安打，打擊率2成43作收。

今年林靖凱打擊更上層樓，與陳傑憲成功扮演球隊「雙箭頭」角色，林靖凱目前僅出賽85場就已經累積101支安打，打擊率3成12在全隊中只僅次於陳傑憲，在打擊排行榜中位列第6。

總教練林岳平認為這2年林靖凱改變很大，「過去他的型態比較想打長打，後來做調整有不錯的表現，自信心也因此建立起來。」餅總認為，林靖凱知道他自己的優勢是在壘間破壞力，要增加上壘才能展現破壞力。」

林靖凱有感自己今年的進步，其中最大關鍵就在於穩定性，「去年上半季狀況不好，下半季起狀況越來越好，持續到總冠軍戰，這個好的感覺也延續到今年。」

對於是否會想改變過去大家認為「攻優於守」的印象，林靖凱說：「不會去多想這些，自己就是把好的一面展現出來，有機會時就盡量表現，不足之處就繼續加強，但我認為職棒球員最難的是維持，必須要繼續保持下去。」