iPhone 13系列手機今天晚間8時在蘋果官網開放預購，從直營店取貨狀態的變化來看，高階機型的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max最搶手，且果粉偏好今年新增的1TB容量。

蘋果官網向來無法看到iPhone各款機型詳細庫存數字，只能根據運送時間是否延長，或24日開賣當天是否還能選擇在直營店取貨，來判斷新機熱門程度。

至晚上8時20分左右，iPhone 13 Pro天峰藍色512GB、金色1TB都已顯示無法在直營店內取貨，但若選擇網購寄送方式仍可在24日到貨。

螢幕最大的iPhone 13 Pro Max也相當熱門，包括天峰藍、銀、金、石墨4種顏色的1TB容量都已無法於24日在直營店取貨，其中銀色4種容量都缺貨。

價格相對親民的iPhone 13和iPhone 13 mini供貨相對充足，包括粉紅、藍、午夜、星光、紅5種顏色仍可選擇於24日開賣當天在直營店取貨。

蘋果今年發表搭載雙鏡頭相機的5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13，以及配備三鏡頭相機的6.1吋iPhone 13 Pro、6.7吋iPhone 13 Pro Max，最低售價新台幣2萬2900元起，較去年調降，入門款儲存空間提升為128GB。（編輯：林興盟）1100917