美國股市迎來「四巫日（Quadruple witching day 即個股選擇權及期貨、指數選擇權即期貨的結算日）」，美國即將公布9月密西根大學消費者信心指數，市場擔憂會為美股增添波動，美股早盤4大指數小幅開低，道瓊工業指數小跌30點，那指跌逾3%。

截至台北時間21點45分，道瓊工業指數下跌30.7點或0.09%，暫報34720.62點；那斯達克指數下跌47.84點或0.32%，暫報15134.08點；標普500指數下跌10.2點或0.23%，暫報4463.55點；費城半導體指數下跌35.24點或1.01%，暫報3438.36點。

5大科技巨頭齊跌，電動車大廠特斯拉下跌0.67美元或0.09%，暫報756.32美元；台積電ADR下跌1.14美元或0.94%，暫報119.65美元；聯電ADR下跌0.16美元或1.37%，暫報11.86美元。

市場關注9月密西根大學消費者信心指數，美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢趨緩，核心CPI月升僅0.1%，相較市場預期和7月增幅的0.3%都還要來的低；按年來看，年增率4.0%，也比市場預期的4.2%要低，顯見通膨壓力降低。