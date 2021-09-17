荷蘭國會近期批評政府應對阿富汗危機不當，繼荷蘭外交部長卡格昨天宣布下台後，國防部長畢勒維德今天也宣布辭職，短短2天2名閣員走人。

荷蘭國會近日通過動議，批評政府未能撤出部分阿富汗人，還錯失塔利班組織（Taliban）即將接管阿富汗的跡象。卡格隨後請辭。

卡格（Sigrid Kaag）表示國會認為政府行為不負責任，「我雖然堅守我們的承諾，身為負有最終責任的部長，我也只能接受這個評價」。

根據荷蘭新聞（Dutch News）網站最新報導，畢勒維德（Ank Bijleveld）今天也請辭，由於她先前才表示會留下，因此今天的重大轉折立刻成為焦點。

畢勒維德在簡短聲明中表示，原想完成使命將那些仍然在阿富汗的人帶到安全的地方， 但這個立場已成為討論的話題，因此已不能以適當的方式展開工作。

卡格和畢勒維德8月26日曾致函荷蘭國會，指美國通知荷蘭必須結束從阿富汗首都喀布爾撤離的班機，此舉使得有些人可能被留在塔利班統治下，並承認這是痛苦決定。

除荷蘭國會批評官員處理阿富汗危機不當外，英國前外相拉布（Dominic Raab）在阿富汗變天之際度假神隱遭批評，使得他在9月16日改任司法大臣及副首相。