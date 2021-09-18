第四分局長許明耀感謝警友第四辦事處強大的後勤支援、適時的獎勵及用心的關懷，讓第一線員警非常「有感」!（警方提供）

中市警友第四辦事處贈中秋禮行動茶具，讓關心帶著走充好電力再出發。（警方提供）

月圓人團圓的中秋佳節到來，台中市警友第四辦事處江敏賢主任至中市警第四分局關心慰問，感謝中秋連假月圓人團圓的時刻，警察犧牲假期堅守崗位，維護轄區治安、交通的辛勞。

警方指出，囿於疫情緣故為減少群聚機會，有別於以往至各所發送柚子、月餅等應景禮品，這次期前請廠商客製精美的行動泡茶組，瓷器茶壺內含6個小杯子，讓警察同仁閒暇之餘，可以放鬆品茗。收到茶具組的警察同仁，無不驚呼警友第四辦事處用心，堪稱今年最有意義的中秋節紀念禮。

警友第四辦事處主任江敏賢說，警察24小時全年無休，肩負維護社會治安及交通安全的重責大任，每到重要節日，就是警察最忙碌的時候，感謝第四分局所有同仁的努力與付出，無論在治安、交通及為民服務等工作上，表現都非常到位，地方民眾無不給予肯定與讚許。

有鑑於此，為讓勞苦功高的警察們也能享有過節的氣氛，特地請轄內廠商趕工製作300多份行動泡茶組，於中秋前節前夕發放予每一位同仁。輕巧又不失質感的外型，外出攜帶機動性強，就像警察工作一樣，隨時待命；但忙碌之餘也別忘了放鬆紓壓，充好電力再出發。

第四分局長許明耀感謝警友第四辦事處強大的後勤支援、適時的獎勵及用心的關懷，讓第一線員警非常「有感」!讓轄內居民免於恐懼、安居樂業就是對支持警察的警友們及地方民眾最好的回饋。

許明耀同時再次呼籲民眾外出時務必全程配戴口罩、切勿群聚，遵守防疫政策及措施，團結一致共同戰勝病毒，維護你我美好的家園。