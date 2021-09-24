「雲林數位農業行動平台」目前須輸入完整網址（https：／／agri-plus.yunlin.gov.tw／＃／）才找得到，有許多功能，青年農民較容易上手。（雲林縣府農業處提供）

雲林縣府農業處推出「雲林數位農業行動平台」，讓熟悉瀏覽網路資訊的青年農民方便掌握蔬果的種植面積、產量，以及氣候和病蟲害預警。農業處長吳芳銘希望農友瀏覽時也能回饋田間種植狀況，以便農政單位更精準研判。

「雲林數位農業行動平台」是前任農業處長魏勝德向前高雄市府農業局取經推動，當時的局長是吳芳銘。今年就任雲林縣農業處長的吳芳銘既是「高雄數位農業平台」的催生者，也是雲林平台的推廣者。

吳芳銘表示，以往農業都是看天吃飯，「雲林數位農業行動平台」主要解決幾個問題，第一是蔬果的交易量與價格，全台各市場的資訊都可在此查得到，農民可看到歷史價量關係，推估後續市場供需情況。第二是提供天氣預警及提醒田間管理，只要訂閱就可掌握訊息。

吳芳銘坦言，有些作物的收成季節頗長，種植面積資訊對農友的價值可能不大，例如雲林縣有400公頃鳳梨，產季從3月底到7月都有，但出產的高峰期落在哪個時段則不容易研判，有賴農友保持雙向溝通，回饋田間現場何時催花，短期葉菜類也是相同狀況。

他舉例芭樂大約只知6月、7月會結果，但今年上半年乾旱，下半年豪雨不斷，開花期衝擊大，農民若能反應一些真實狀況，對這個平台就像導航一樣，更準確掌握銷售量的節奏和趨勢。

「雲林數位農業行動平台」目前須輸入完整網址（https：／／agri-plus.yunlin.gov.tw／＃／）才找得到，吳芳銘表示，現階段向各農會推廣，接下來是青農團體，一步一步來，多數農民對資訊系統陌生，只要經常用就可從大數據分析出種植的方向。