大台南總工會今年再獲人才發展品質管理系統（TTQS）金牌。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

大台南總工會走過70多個年頭，多年來致力工會轉型，打造「斜槓工會」平台，讓工會找到創新價值，展現多元人才價值，是今年再獲人才發展品質管理系統（TTQS）金牌，迄今已連續8年蟬聯金牌。

大台南總工會理事長鄭山林表示，大台南總工會翻轉傳統工會僅以辦理勞健保為主要服務會員的價值，2014年成立「TTQS家族」交流平台，提供工會團體優質培訓完善的輔導平台，透過互相交流成長，擴散並提升學習風氣與職訓品質。

大台南總工會副理事長陳美靜提到，TTQS家族共計21個工會單位加入，且繼成立TTQS家族之後，去年首創工會界擔任安衛家族領頭羊角色，針對修繕專業志工，成立「希望家園」安衛家族，讓志工行善也能同時「顧安全」。

大台南總工會近年加入台南市政府勞工局所建構的公益平台，結合基層工會成立「做工行善團」，為職災勞工及弱勢伙伴改善居住環境，截至目前已完成151案，去年6月前進屏東、高雄、嘉義、雲林、南投共完成10案。

陳美靜說，大台南總工會未來持續深耕人才培育，讓更多工會成員參與勞工領袖大學培訓，優化工會人才的職能，並持續創造中高齡及弱勢者的就業機會，也讓學員將職能公益化，進而貢獻社會。