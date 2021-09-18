新店分局配合環保局實失聯合稽查。（警方提供）

新北市新店警分局為防制危險駕車、酒後駕車及噪音改裝車，昨（17日）晚間在轄內主要幹道及聯外道路執行路檢取締酒駕及交通違規，並同步配合環保局實施聯合稽查，取締改裝車妨害安寧，共攔查改裝噪音車30台。

新店分局表示，疫情警戒降級後北宜公路、106縣道及各觀光景點人車潮明顯增多，交通事故及檢舉噪音案件也隨之增加，警分除全天候於易超速路段及肇事熱點密集規畫移動式測速照相，另也針對無照駕駛及逆向行駛等違規加強取締。

9月1日迄今，新店分局已告發違規超速728件、無照駕駛116件、越級駕駛17件、變更車體設備30件、逆向行駛925件、通報噪音車72輛。

新店分局呼籲，馬路非賽道，依道路交通管理處罰條例規定，行車速度，超過規定之最高時速，處1200元以上2400元以下罰鍰；超過規定之最高時速60公里，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。提醒駕駛人千萬不要為了逞一時之快，跟自己的荷包過不去。