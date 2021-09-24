新北市新店警分局為改善停車秩序及用路空間，9月執行「違規停車聯合稽查」專案勤務。（新店警分局提供）

新北市新店警分局為改善停車秩序及用路空間，9月執行「違規停車聯合稽查」專案勤務。（新店警分局提供）

新北市新店警分局為改善停車秩序及用路空間，9月執行「違規停車聯合稽查」專案勤務，針對轄內北新路、中興路、中正路、建國路及安康路等易違規停車路段加強執法取締，統計9月1日至22日，攔查違規停車件數為454件、逕行舉發件數為2708件，合計件數為3162件。

新店警分局平均一天受理交通違規檢舉約600件，其中又以檢舉違規停車占大宗，警方表示，車輛違停不僅會占用車道使道路容量縮減致車流壅塞，亦會造成汽、機車爭道，容易致生交通事故。

新店警分局表示，依據《道路交通管理處罰條例》第55條規定臨時停車依法可300元以上、600元以下罰鍰、第56條規定違規停車依法可處600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車者，處汽車駕駛人2400元罰鍰。

新店警分局呼籲駕駛人，切勿因貪圖一時的方便而任意違規停車，不幸的話很有可能就此奪去一個寶貴的生命，取締只是手段，目的是為了用路人的安全，期望能夠藉由嚴正執法，警惕民眾勿心存僥倖，以共同維護道路交通順暢及安全。