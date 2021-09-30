為防Delta入侵社區，機組員防疫規定加嚴，但竟然又有機師違規。華航一名副機師在居檢期間違規外出3次，還多次邀人來家中作客，甚至還背著未婚妻帶空姐回家過夜，對此，華航表示，公司已完成調查，機師違規事證明確，將無限期停飛。

根據《鏡週刊》報導，一名華航林姓副機師執飛完「法蘭克福－台北」的航班，於8月16日入境，按照規定應該要進行5天的居家檢疫及9天加強自主管理，但他卻在居檢期間違規7次，3度違規外出，還邀請好友來家裡作客，甚至還背著未婚妻帶空姐回家過夜。

針對此事，中華航空表示，公司已完成調查，該機師於居檢期間外出違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，按規章記過處分及停飛，無限期取消其空勤資格，會在30日總公司召開的人評會做出決議，嚴懲不貸。

民航局也說，已著手調查，除請華航查證，並請轄區警方協助調閱社區與路口監視畫面。