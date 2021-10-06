指揮中心今天(6日)公布，一名已打完莫德納2劑的女姓機師(案16377)陰轉陽確診，Ct值僅22。晚間台北市副市長黃珊珊也在臉書PO文公告，證實該名女機師染的是Delta。

黃珊珊稍早在臉書PO文，表示已接獲通報，證實染疫女機師基因定序確認為Delta。她指出，該名個案居家檢疫解隔回家已過好幾天，回到社區與孩子家人相處，孩子又在10/4和10/5上學，在與專家討論過後，為求謹慎，決定先停課一天，讓所有同學與老師先進行精準疫調採檢，並匡列自主健康管理。

黃珊珊也質疑中央對於機組員的檢疫策略，她表示，長程航班居家檢疫5天加9天自主健康管理，短程航班不必居家檢疫，但現實是機師時常混班，這名確診女機師就是被派飛美國，回國居家檢疫5天結束後又派飛新加坡，而且還是打完兩劑莫德納，證明現有策略根本無法防堵Delta。

黃珊珊說，今天開放KTV，很多人問為何昨天沒開放，重點是北市要求必須完成「公安」與「消安」檢查及「包廂實名制」，還有依照中央的指引除6成員工打過第1劑疫苗超過14天外，其他員工必須取得7天內的篩檢陰性證明，很多業者昨天沒有辦法提供完備的證明文件，因為中央的指引是4日晚上6時30分才公告，按照規定辦理，需完成現場查驗後才同意復業，因公共安全是不能打折的，尤其是錢櫃大火以後，北市府對公安的標準絕對堅持到底。