高雄市政府警察局鳳山分局。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

前鎮區中山四路東側跨越前鎮運河銜接凱福街車行橋。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

無障礙之家北區分院。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府工務局新工處參加「2021國家卓越建設獎」評選，包括海洋流行音樂中心新建工程、高市警鳳山分局重建工程、前鎮中山四路東側跨越前鎮運河銜接凱福街車行橋、無障礙之家北區分院新建工程，皆在環境文化類、規畫設計類及施工品質類榮獲金質獎及優質獎，共計獲得4項大獎。

工務局表示，今年度共有2項工程榮獲金質獎，其中「海洋文化及流行音樂中心新建工程」獲得最佳環境文化類金質獎，為了塑造海洋城市的設計理念，由西班牙與國內建築師組成跨國建築設計團隊，運用海浪、珊瑚、海豚、鯨魚等海洋元素勾勒建築外觀，形塑特殊、活潑且深具海洋特色的建築群，創造出國際級地標建築物。

而「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」，獲得最佳規畫設計類金質獎，建築物融入基地北側的熱帶植物園，並藉由景觀陽台將平地綠帶延升成立體綠牆，消除民眾過去對警局「衙門」的冷硬觀感。

新工處表示，「前鎮區中山四路東側跨越前鎮運河銜接凱福街車行橋」榮獲最佳規畫設計類優質獎，橋型設計以鋼構拱橋中間拱肋橫撐仿大樹造型，在繁華都會區剛直建物中增添柔和與自然，也代表港都人壯闊澎湃的胸懷。

另外「無障礙之家北區分院新建工程」獲得最佳施工品質類優質獎，以「家」為中心營造起居空間，除了利用中央大型陽台串聯休憩場所之外，也在所有通道環境中落實無障礙設計。