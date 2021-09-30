峨眉湖環湖步道原有步道護欄脫漆，已重新上漆完成驗收，開放遊客進入遊憩。（羅浚濱攝）

參山處將投入3億元打造峨眉湖環湖步道，在湖邊打樁立樁完成靜心段等處步道。（羅浚濱攝）

新竹縣峨眉鄉自然環境優美，交通部觀光局選為2021經典小鎮3.0之一，參山國家風景區管理處配合營造浪漫台3線觀光遊憩據點，將投入3億元打造全長5.7858公里的環湖步道，在竹81線旁的原有步道日前完成改善，開放遊客進入遊憩。

參山處副處長曹忠猷說，該處從2017年起逐年編列建設經費，規畫設置峨眉湖「心、真、美」環湖步道，在湖邊以打樁立樁佈設3公里多的步道，串連原有步道完成環形，靜心段當年完成171公尺，至真段第1期和第2期則已完成290公尺。

曹忠猷指至真段3期343.5公尺和至美段1期265公尺的步道，沿線要設置觀景休憩平台，未料，去年底到今年上半年持續乾旱，峨眉湖整個水位下降幾近見底，工作船無法入湖打樁施工，致整個工程停擺半年。

「更糟的是打不到岩盤！」曹忠猷說，湖面立樁的打樁深度約10米，峨眉湖是山谷地形，湖底多為爛泥，有的區域打到15米還未碰到岩盤，將要重新鑽探及克服立樁問題，至美段2、3、4期目前正進行規畫設計作業，預計年底和明年發包。

沿竹81線的現有環湖步道，參山處4月底封閉步道入口，進行既有設施後續維護改善工程，汰換老舊設施，將步道護欄脫漆重新上漆，日前完成驗收後拆除施工告示牌，開放遊客進入遊憩。

曹忠猷指出，該處已積極在峨眉湖周邊栽種能融合自然景觀的台灣原生種植栽，形塑峨眉湖環湖步道有四季不同的樣貌，會努力克服目前工程遇到的難題，期5.7公里的環湖步道能在2025年完成串接，並能比美日月潭環湖步道，提供遊客另一種親近大自然及體驗湖光山色的清新遊程。