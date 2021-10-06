中華大學為新竹縣規畫的公共自行車系統，認為適合先在人口較密集的竹北市辦理，縣府將以8年7千萬元推動，明年年中前竹北市先上路，竹東、湖口及新豐3處在後年接續建置，北埔和峨眉兩鄉則希望有業者能投入經營「電輔車」，帶動北埔老街和峨眉湖的自行車觀光。

縣長楊文科表示，目前各縣市營運的公共自行車有Youbike、T-bike、K-bike、P-bike及Moovo等系統，已請交旅處收集比較優缺點，並配合竹縣地理環境做綜合考量，希望經過審慎評估後，明年能盡快建置。

交旅處長游志祥表示，公共自行車系統因涉及公共通行環境的安全性，委託中華大學收集交通環境資料，並以各鄉鎮市人口密度、大眾運輸場站、公共設施及產業經濟等層面做綜合評估可行性，提出的規畫案，將以8年7千萬元執行，共建置100個站點。

明年中旬前，竹北市先建置50個站點和300台車，會以學校和客運轉運站如高鐵新竹站等會優先設站，文化局、新瓦屋等易吸引人潮的場所也會評估設站。竹東、湖口及新豐共建置另50站點和375台車，2023年將陸續完成建置。

游志祥並說，新竹縣公共自行車系統預定明年初完成發包，才能確實知道用哪種系統，但一定會以最適合新竹縣的系統，解決公共運輸路網不足的問題，得標廠商先期建置費用會較高，經營8年更需負責相關維護管理

游志祥指出，用腳踏就能產生電力的「電輔車」，因能節省不少體力，已逐漸受到民眾歡迎，有的觀光景區也出現電輔車，北埔和峨眉兩鄉環境很適合發展觀光自行車，縣府希望有業者能投入經營，旅客就能騎電輔車在台3線上來回北埔老街和峨眉湖，帶動地方觀光。