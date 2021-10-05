尖石鄉長曾國大（右）邀歌手羅美玲（左）擔任「甜蜜好柿多！」活動代言人。（羅浚濱攝）

「甜蜜好柿多！」尖石鄉種植的甜柿10到12月進入產季，受疫情影響不做實體展售，鄉公所5日在梅花村天湖農園舉辦甜柿促銷活動，特別邀請尖石出身的歌手羅美玲當代言人，希望民眾在「線上銷售平台」訂購甜柿，來尖石賞楓泡溫泉後，記得要把垃圾帶走！

尖石鄉長曾國大指出，尖石甜柿產區主要在新樂、義興及梅花3個村為主，並以梅花村為最大宗，種植面積大約63.9公頃，今年甜柿開花期時遇到乾旱，成長期又遇到幾個颱風，農民損失在2到5成左右，災損算滿嚴重，產量約有47點9萬公斤，產值約是在3800萬元。

曾國大並說，今年因疫情關係，甜柿不做實體展售活動，將依照水蜜桃模式採用線上平台行銷，協助果農將一整年照顧甜柿所付出的辛勞、汗水，轉化為豐碩的收穫。

同時，透過溫泉季舉辦40萬元的摸彩活動，只要遊客來尖石住宿或者在餐廳用餐，也可以搭配使用五倍券，達到一定消費額就贈送1張彩券，幸運兒將能抽中摩托車、電視及冰箱等獎品。

鄉公所規畫甜柿「線上銷售平台」http：／／ kapunahuy.com，甜柿禮盒分5、6、8粒裝，價 格分為500、450及400元，並可撥打電話訂購專線（02）25173779轉9，大量訂購30箱有加送3箱優惠。

「尖石甜柿一定不會讓你失望！」擔任代言人的歌手羅美玲說，尖石甜柿其實滿夯的，如果你一遲疑，要訂時可能訂不到，就要等到明年了，相信大吃了應該就會愛上！

羅美玲並說，尖石是她的家鄉，有很多漂亮的地方，歡迎各地遊客來尖石採購甜柿，到霞客羅步道賞楓，來泡最天然的溫泉，但記得要把垃圾帶走，共同維護尖石的美好山林！