昨（10）日國慶日，台北市議員羅智強仍早起爬山，一早就登上七星山主峰，高舉國旗唱國歌，而其他遊客似乎也被羅智強的熱血感染，一起合唱國旗歌。

羅智強昨日上午在臉書PO出攻頂七星山的影片，他表示，3點就從家裡出發，本來是想看國慶的第一道曙光，但因天氣不佳，所以看不到日出。從影片可以看到，山上風相當大，且一片霧茫茫。

適逢中華民國110年國慶，羅智強也特地穿國旗衣、高舉國旗唱國歌，接著更邀請在場遊客一起唱國旗歌。對此網友紛喊「中華民國生日快樂」，直呼「戰神辛苦」「另類的慶祝雙十國慶，好樣的議員」「好感動，足甘心，同慶！」另有人感嘆，看見這面國旗就想到兒時國慶日旗海飄揚，心中五味雜陳。

台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗（左二）也一起攻頂七星山。（圖／摘自楊植斗臉書）

國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗也在臉書分享攻頂照片，並寫下「三點半議會集合、五點半登頂七星山，雖然起大霧但我們還是強！祝中華民國生日快樂！」