南投縣政府推動社區發展，成果斐然，縣長林明溱去年決定全面提高獎勵金，更激發社區參與動能，今年社區及合作社場評鑑結果揭曉，全縣共有竹山鎮富州等9個社區，各獲得20萬元獎勵金。

縣府在埔里鎮慈恩社區活動中心，舉辦社區示範觀摩會、績優社區及甲等合作社場表揚大會，由縣府祕書長洪瑞智主持，議員王彩雲、葉仁創、陳宜君、黃志芳、賴燕雪及副議長潘一全服務處主任黃明輝，埔里鎮長廖志城、竹山鎮長陳東睦、集集鎮長陳紀衡、魚池鄉長劉啟帆、縣長特助林儒彬都到場致意。

洪瑞智說，南投縣已有1個全國銅質卓越社區、7個卓越、16個優等、16個甲等及8個單項獎社區，顯示南投社區發展十分出色，深獲肯定，感謝鄉鎮公所及社區幹部扮演領頭羊角色，帶領居民共同找出社區的生命力，才能展現亮麗成果；期許藉由觀摩學習，傳承社區工作精神與經驗，打造安全幸福的優質社區。

洪瑞智指出，去年，縣長林明溱允諾調高獎勵金，優等社區獎勵金由12萬元提高為20萬元，甲等社區獎勵金由6萬元提高為12萬元，單項特色社區獎勵金則由3萬元提高為6萬元，激發社區踴躍參與意願，也給予社區夥伴肯定。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，今年有28個社區及13個鄉鎮市公所參與評鑑，評鑑結果銀質卓越組優等竹山鎮富州社區；銅質卓越組優等竹山鎮延正及埔里鎮珠仔山社區；卓越組優等草屯鎮平林、南投市營南及竹山鎮竹山等3個社區；績效組優等為草屯鎮山腳、埔里鎮慈恩、南投市鳳山等3個社區，以上9個社區各獲得獎勵金20萬元。

中寮鄉和興、國姓鄉梅林、名間鄉新北、南投市鳳鳴、仁愛鄉廬山、竹山鎮籐湖等6個社區獲得甲等獎，各獲得獎勵金12萬元。竹山鎮中崎、鹿谷鄉竹林、南投市漳和、埔里鎮一新、埔里鎮良善、草屯鎮敦和、魚池鄉養靈、名間鄉田仔、集集鎮隘寮、信義鄉羅娜、埔里鎮五十甲、南投市平和、水里鄉城中等13個社區獲得單項特色獎，各獲獎勵金6萬元。

鄉鎮市公所部分，竹山鎮公所獲評為優等，獲得獎勵金5萬元；甲等前2名南投市及埔里鎮公所，各獲獎勵金2萬元。